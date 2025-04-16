Bitlis'te Kadınlara İlk Yardım Eğitimi

Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde yönelik faaliyet gösteren aile destek merkezindeki (ADEM) kadınlara "ilk yardım" eğitimi verildi.

Tatvan Kaymakamlığı koordinasyonunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle düzenlenen eğitim programında, ADEM-2'nin kadın kursiyerlerine hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. Alanında uzman eğitmen Şerif Bingöl tarafından verilen ilk yardım eğitiminde katılımcılar; temel yaşam desteği, solunum ve kalp durması gibi acil durumlarda yapılması gerekenler, kanamalar, kırıklar, yanıklar ve boğulma vakalarında doğru müdahale yöntemleri gibi konularda bilgilendirildi. Kursiyerler, eğitim sonunda mankenler üzerinde birebir uygulamalar yaparak öğrendiklerini pekiştirme imkanı buldu.

Düzenlenen eğitimle ilgili bilgi veren İlk Yardım Uzmanı Şerif Bingöl, ilk yardımın önemine dikkat çekti. Eğitim kapsamında kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildiğini belirten Bingöl, ilk yardımın yalnızca sağlık çalışanlarının değil, toplumun her bireyinin bilmesi gereken hayati bir bilgi olduğunu vurgulayarak, "Doğru zamanda, doğru müdahale hayat kurtarır. Bu nedenle herkesin temel ilk yardım bilgilerine sahip olması, muhtemel kazalarda ya da acil durumlarda fark oluşturabilir" dedi.

ADEM-2 Eğitmeni Büşra Çiçek ise "Planladığımız ilk yardım eğitimini 3 gün boyunca kursiyerlerimize ücretsiz bir şekilde verdik. Hem teorik hem de pratik verilen eğitim oldukça verimli geçti. Kadınlarımız yoğun ilgi gösterdi. Daha sonrasında bir sınava tabi olup, bu alandaki belgelerini alabilecekler" diye konuştu. - BİTLİS