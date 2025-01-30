ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

Çalışanları Halit Ergül'ü yalanladı: Bu zamana kadar hiç görmedik
Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Bitlis'te İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı

Bitlis'te İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında yapılan toplantıda, il genelindeki yangın, afet ve acil durum planlaması görüşüldü.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) planlama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis İl Müdürü Bilal Gür'ün başkanlığında il müdür yardımcıları Abdullah Yüzer ve Nedim Yoldaş, il ve ilçe İSG uzmanlarının katılımıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) planlama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelindeki yangın, afet, acil durumu vs. gözden geçirme ve planlama görüşüldü.

Toplantıda bir konuşma yapan Müdür Gür konuşmasında "Okul ve kurumlarımızdaki sağlık ve güvenlik hususlarını çok önemsiyorum. Çünkü 7 bini öğretmen, 99 bin öğrencisi ile yaklaşık bin 400 çalışanı bulunan büyük bir aileyiz. Öğrencilerimizin ve öğretmen arkadaşlarımızın çalışma ortamlarından, sağlığından ve güvenliğinden birebir sorumluyuz. İş kazalarının ve muhtemel can kayıplarının önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması çaba ve gayreti içerisindeyiz. Çalışanlarımıza yönelik verdiğimiz ilkyardım, arama kurtarma, İSG, hep bu koruyucu ve önleyici çalışmalarımızın neticeleridir. Güvenli okul, eğitimin korku, şiddet ve kaygıdan uzak, güvenli bir ortamda gerçekleştirildiği okuldur. Böyle bir okul da bizlerin, veli, öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin kısacası bütün toplumun arzusudur. Okullarımızı bu standartlara ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdiler. Toplantı, müdür Gür'ün iyi dilek ve temennileri ile tamamlandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Seni de mi satın aldılar?" diyen izleyiciye tek cümlelik yanıt
img

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif
img

Bundan sonra 1 dakika bile Fenerbahçe forması giyemeyecek!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.