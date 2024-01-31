Bitlis'te iki kadının üzerinde 10 kilo metanfetamin ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında iki yabancı uyruklu kadının üzerinde 10 kilo 190 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçede bir otobüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Otobüs içerisinde yapılan kontrollerde, hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu iki şahsın yapılan üst aramasında 10 kilo 190 gram metamfetamin maddesi bulunduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.