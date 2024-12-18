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Bitlis'te Gönüllü Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Bitlis'te Gönüllü Öğrencilerinden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği
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Bitlis'te devlet yurtlarında kalan gönüllü üniversite öğrencileri, 'Komşum projesi' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek dağıtıyor. Proje, yemek israfını önlemek ve yardımlaşma duygusunu pekiştirmek amacıyla 2019'dan bu yana devam ediyor.

Bitlis'te devlet yurtlarında kalan gönüllü üniversite öğrencileri daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hayata geçirilen "Komşum projesi' ile yurtlardaki yemekhanelerde çıkan yemeklerin israf olmaması ve öğrencilerin yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesi amaçlandı. Bitlis'te 560 gönüllü öğrencinin destek verdiği komşum projesi ile ihtiyaç sahibi aileler her gün sıcak yemekle buluşuyor. Öğrencilerin her gün yemekhaneden aldıkları yemekler ihtiyaç sahibi ailelere yine öğrenciler tarafından ulaştırılıyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Kurumları Yöneticiliği 2'nci sınıf öğrencisi Selcan Çınar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan projenin bugün de devam ettiğini belirterek, "Komşum projesi 2019'dan bugüne kadar süregelen bir projedir. Biri erkek öğrenci yurdu 4 öğrenci yurdundaki 560 gönüllü öğrenci ile yürütülen proje kapsamında daha önceden belirlenen ailelere sıcak yemek dağıtıyoruz. Kendi ellerimizle doldurup paketlediğimiz yemeklerimizi önceden belirlenen ailelerimize götürerek teslim ediyoruz. Kem kendimiz mutlu oluyoruz, hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizi mutlu ediyoruz. Bu şekilde ilerleyen yaşımızda bizlerin de ihtiyaç duyduğu bu tür durumlarda bizlere de el uzatacak birilerinin olduğunu biliyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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