Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı

Göçmen kaçakçısı 10 kişi yakalandı

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen 10 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ve Batman'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişiden 5'i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı geri kalan 2 kişinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik ilimiz merkezli Tatvan ilçesi ve Batman ili olmak üzere 9 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde; 10 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Diğer iki kişi ise savcılıktan serbest bırakıldılar. Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam etmektedir" denildi.