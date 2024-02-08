Bitlis'te gençlere madde bağımlılığı semineri

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis memurları tarafından madde bağımlılığıyla alakalı gençlere seminer verildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narko Rehber görevlilerince Tatvan'da bulunan gençlik merkezindeki gençlere madde bağımlılığı ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirilme yapıldı. 50 gencin katıldığı "Narko Gençlik" adlı seminerde; madde bağımlılığının nedenleri, başlangıç evreleri ve nasıl uzak durulması gerektiği konusunda bilgiler verildi. Gençler, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturulmak amacıyla yapılan seminere yoğun ilgi gösterdi. - BİTLİS