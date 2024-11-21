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Bitlis'te Genç Yetenekler Karma El Sanatları Sergisi Açıldı

Bitlis'te Genç Yetenekler Karma El Sanatları Sergisi Açıldı
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Tatvan Gençlik Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı sergi, Tatvan Yaşam AVM'de açıldı. Kaymakam Remzi Demir'in katıldığı açılışta, kursiyerlerin yetenekleri sergilendi.

Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan "Genç Yetenekler Karma El Sanatları Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Tatvan Yaşam AVM giriş katında yapılan açılışa, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir ve ilçe protokolü katıldı. Üç gün boyunca açık kalacak olan serginin açılışını yapan Kaymakam Demir, sonrasında sergiyi gezerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Açılan sergi, kursiyerlerin el sanatları alanındaki yeteneklerini sergilemelerine imkan tanırken, aynı zamanda ziyaretçilerle bir araya gelmelerini sağlamış oldu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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