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Bitlis'te depremzedelere yönelik kandil programı düzenlendi

Yerel Haberler

Bitlis'te depremzedelere yönelik kandil programı düzenlendi

Bitlis Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından Miraç Kandili münasebeti ile depremzedelere yönelik kandil programı düzenlendi.

Bitlis Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından Miraç Kandili münasebeti ile depremzedelere yönelik kandil programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden sonra Bitlis'teki Beşminare Kredi Yurtlar Kurumunda misafir edilen depremzedeler için kandil programı düzenlendi. Bitlis Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil programı belediye tarafından ikram edilen akşam yemeği ile başlarken vatandaşlara kandil simidi, çocuklara ise şekerler verildi. Kandil programı din görevlileri tarafından okunan mevlid ve ilahilerden sonra İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani tarafından dualar edilmesinin ardından sona erdi. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bitlis Belediyesi Miraç Kandili Bitlis Yerel Haberler

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