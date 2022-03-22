BİTLİS (İHA) - Bitlis'te çığ tehlikesi nedeniyle 40 ev boşaltıldı

BİTLİS Bitlis merkezde bulunan Gazibey Mahallesi'nde çığ tehlikesi nedeniyle 40 ev boşaltıldı.

'Karın Başkenti' olarak bilinen Bitlis'te, bu kış mevsimi yağan karın toplam kalınlığının 9 metreyi geçmesi beraberinde çığ riskini de getirdi. Gazibey Mahallesi sakinlerinin çığ tehlikesi ile alakalı başvuruları üzerine değerlendirme yapan Bitlis Valiliği, aldığı kararla 40 evin geçici süreyle boşaltılmasına karar verdi. Yapılan tebligatın ardından evlerini boşaltan ailelere polisevi ve otellerde konaklama imkanı sunuldu.

Bölgede incelemelerde bulunan Afet ve Acil Durum İl Müdürü Erdal Tunçtan, eğimi fazla olan bölgelerden biri olan merkez Gazibey Mahallesi'nde de çığ tehlikesine karşı bazı evler için geçici tahliye kararı alındığını söyledi. Bölgenin güvenli hale getirilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden AFAD Bitlis İl Müdürü Erdal Tunçtan, "İlimiz merkez Gazibey Mahallesi sakinlerince 18 Mart 2022 günü akşam saatlerinde yapılan çığ ihbarı üzerine bölgeye ekiplerimizi yönlendirerek gerekli ön incelemelerimizi yaptık. Teknik personellerimiz ile yaptığımız çalışmalar sonucunda bu bölgede 5 ayrı noktada aktif durumda olan çığ patikası olduğunu tespit ettik. Ayrıca son zamanlarda bölgemizde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı çığ patikalarında yoğun bir kar birikintisinin olduğunu gördük. Yaptığımız çalışmalarda bir çığ afetinde etkilenebilecek olan 40 hanenin risk altında olduğunu tespit ettik" dedi.

"Vatandaşlarımızın iaşe ve barınma giderleri karşılanacaktır"

40 hanenin geçici nakledilmesine karar verildiğini söyleyen Tunçtan, "Valimiz ve belediye başkanımızla yaptığımız istişareler sonucunda vatandaşlarımızın can güvenliği için geçici süreliğine tespit ettiğimiz 40 hanenin geçici nakledilmesi için bir karar aldık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bizler AFAD Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın geçici barınmaları için 2 otel ayarladık. Bununla birlikte kamu misafirhanelerini ayarladık. Vatandaşlarımızın iaşe ve barınma giderleri müdürlüğümüzce karşılanacaktır. Bununla birlikte vatandaşlarımız kiralık ev bulduklarında da kiraları tarafımızdan karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu bölge daha önce çığ felaketinin yaşandığı bir bölgedir"

90'lı ve 2000'li yıllarda bu bölgede çığ afetinin meydana geldiğini söyleyen Tunçtan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bölge daha önce çığ felaketinin yaşandığı bir bölgedir. 90'lı ve 2000'li yıllarda bu bölgede çığ afeti meydana gelmişti. Dolayısıyla bir afet durumunda vatandaşımızın can güvenliği için bu geçici tahliyeyi yapmak zorunda kaldık. Yağışın durmasına müteakip, risk bertaraf edildikten sonra alacağımız ikinci bir kararla vatandaşlarımız tekrardan evlerine dönebileceklerdir. Bitlis Belediyesi ekipleri tarafından hane hane gezilerek bu konuda bilgilendirme yapılarak tebligatlar iletildi. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz duyarlı olmalarını istiyoruz. Zira son zamanlarda yağan kar yağışı ve patikalarda oluşan kar birikintileri böyle bir riskin olduğunu bize gösteriyor. Can söz konusu olduğunda bizlerde bu tür tedbirleri almak zorundayız. Karların erimesi ile birlikte bu bölgede bizlerde bir ıslah çalışması yapacağız. Palya ve benzeri teknikleri kullanarak çığ afetinden etkilenecek vatandaşlarımız için önleyici tedbirleri alacağız."