Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te çatıda biriken karlar şelale gibi caddeye aktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Bitlis şehir merkezindeki 6 katlı bir binanın çatısında biriken karlar, bir anda şelale gibi caddeye aktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, etrafta kimsenin olmaması muhtemel bir kazayı önledi.

Bitlis'te çatıda biriken karlar şelale gibi caddeye aktı

BİTLİS - Bitlis'te 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi şelale gibi caddeye aktı. Saniye saniye görüntülenen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bitlis şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına da neden oluyor. Hüsrevpaşa Mahallesindeki 6 katlı bir binanın çatısında biriken karlar, bir anda şelale gibi caddeye aktı. Çatıdaki karların aşağı düşmesi sırasında etrafta kimsenin olmaması muhtemel bir kazayı önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bitlis Güvenlik Hava Durumu Doğal Afetler Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title