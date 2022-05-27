Bitlis'te bahar şenliği - Haberler

Bitlis'te bahar şenliği

BİTLİS Bitlis Eren Üniversitesi 15'nci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde 'Bahar Şenliği' düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi meydanındaki açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 3 gün boyunca devam edecek şenlikte konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Eğitim alanında çok büyük katkıları olan ve bu üniversitenin kurucusu Eren ailesini yad etmemek mümkün değil. Allah onlardan razı olsun. Eğitim, sosyal yardım, sosyal faaliyetlerde elimizi neye atarsak atalım bir istediysek on verdiler. En son bir güzellikle de taçlandırdılar. Çok büyük bir fabrikayı Rahva'nın ortasına koydular. Allah nasip ederse yüzlerce ve binerce işçiyi orada çalışırken göreceğiz. Bitlis olarak çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyoruz. Çok büyük bir istihdam zenginliği yaşamaya başladık. 2 yıllık bir pandeminin vermiş olduğu ağır yükü atlatmış, üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen bizleri bu sosyokültürel faaliyetler ile kavuşturan BETAV'a da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın da birer konuşma yapmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu programda, protokol üyeleri tarafından çeşitli ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Açılışın ardından katılımcılar sergideki stantları gezdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kaymakamlar, belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluş üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.