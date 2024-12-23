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Bitlis'te Amatör Maçta Olaylar Çıktı

Bitlis'te Amatör Maçta Olaylar Çıktı
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Bitlis'te oynanan Bitlis Özgüzeldere Spor ile Şırnak Petrol Spor maçı sonrası olaylar yaşandı. Maç 1-1 berabere sona ererken, saha içinde başlayan kavgaya taraftarlar da katıldı. Güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti.

- Bitlis'te bölgesel amatör maçta olaylar çıktı

BİTLİS - Bitlis'te dün oynanan Bitlis Özgüzeldere Spor ile Şırnak Petrol Spor maçının ardından olaylar çıktı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta Bitlis Özgüzelderespor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Bitlis 8 Ağustos Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Şırnak Petrolspor, 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 90+3. dakikasında Bitlis Özgüzelderespor, bulduğu golle beraberliği yakaladı. Maçın bitiminin ardından sahada sporcular arasında yaşanan kavgaya, takımların yöneticileri ve taraftarlar da karıştı. Güvenlik güçleri, biber gazıyla müdahale ederek taraftarları dağıttı. Stat çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel
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