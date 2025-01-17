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Bitlis'te 92 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

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Bitlis'te 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan 92 bin 521 öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girdi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini ve kitap okumalarını önerdi.

Bitlis'te 92 bin 521 öğrenci karne heyecanı yaşadı

BİTLİS - Bitlis'te 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısını geride bırakan 92 bin 521 öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla il merkezindeki TOKİ Ahmet Eren İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen karne dağıtım töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, sınıfları tek tek dolaşarak çocukların karne heyecanına ortak oldu. Gazetecilere konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, il genelinde 800 okulda 7 bin 582 öğretmen ve 92 bin 521 öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi. Gür, aynı zamanda velilere de uyarılarda bulunarak çocukların karnelerindeki notlardan ibaret olmadığını ifade etti. "Eğer başarı istiyorsak; çocukla iyi bir iletişim kurmamız, ona destek olmamız gerekiyor" diyen Gür, sözlerine şöyle devam etti:

"Eylül ayında başlayan eğitim maratonu bugün çocuklarımızın karne heyecanına ortak olduk. Sınıfları dolaştık, çocuklarımızın karnelerini verdik. Öğretmenlerimizin gayretleri, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, velilerimizin ilgisi beni Bitlis eğitim ailesi adına mutlu etti. Bizim isteğimiz, çocuklarımızın bu kısa dinlenme süresi içinde aileleri ile kaliteli zaman geçirmeleri ve kitapla aralarına mesafe koymadan bu süreci geçirmeleridir. Biz isteriz ki çocuklarımız aileleri ile birlikte evde satranç oynasınlar, kitap okuma saatleri düzenlesinler. Zamanlarını aile ile birlikte hem dinlensinler hem de yeni şeyler öğrensinler. Bugün çocuklarımıza verdiğimiz karneler belli bir süre içinde kısıtlı zamanda yapmış olduğumuz sınavların sonucudur. Bu puanlar asla çocuklarımızın gelişiminin tamamını ölçen bir değerlendirme kriteri değildir. Çocuklarımız sadece bir karne notlarından ibaret değildir. O yüzden ola ki çocuklarımızın karnelerinde düşük notlar olursa bizim ailelerden ricamız, çocuklarımızın yanında durmalarıdır. Eğer başarı istiyorsak bizim çocukla iyi bir iletişim kurmamız, ona destek olmamız, onların eksikliklerini gidermemiz gerekiyor. Aksi takdirde başarıdan söz etmek imkansızdır. Bugün ilimizde 800 okulda 92 bin 521 öğrencimize 7 bin 582 öğretmenimizle karnelerini dağıttık.

Bitlis'te 92 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel
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