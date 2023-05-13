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Bitlis'te 81 yaşındaki kadın gençlere taş çıkartıyor

Yerel Haberler

Bitlis'te 81 yaşındaki kadın gençlere taş çıkartıyor Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Hüsnücemal Emen, ilerleyen yaşına rağmen gençlere çıkartıyor.

Bitlis'te 81 yaşındaki kadın gençlere taş çıkartıyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Hüsnücemal Emen, ilerleyen yaşına rağmen gençlere çıkartıyor.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde ikamet eden 7 çocuk, 41 torun sahibi Hüsnücemal Emene nine, ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkarırcasına her türlü ev işlerini yapıyor. 9 yıl önce eşini kaybettikten sonra ikinci çocuğu olan Orhan Emen'in yanına yerleşen Hüsnücemal nine, ilerleyen yaşına rağmen günlük işlerini aksatmadan yapıyor. Gayet sağlıklı görünen Emen, haftanın belli günlerinde tandırda ekmek pişirip, elle bulgur öğütüp taşta keşkek malzemesi dövüyor. Bunların yanı sıra koyun yününden ip yapıp günlük işlerini yapıyor

81 yaşındaki Hüsnücemal nine, "Ben gayet sağlıklıyım. Sağlıklı olmamın nedeni ise gençliğimden beri hep çalışıyorum. Hiç bir işimi başkasına bırakmıyorum. Ben gençliğimden de koyun, kuzu, tarla, ev işi hep yapardım. Çok şükür sağlığım yerinde ve ayrıca çocuklarım, gelinlerim, torunlarım da bana çok iyi bakıyorlar. Birde tüm annelerin anneler gününü kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Yerel

Adilcevaz Bitlis Yerel Haberler

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