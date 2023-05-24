Bitlis'te 8 bin öğrenciye "Çevre Bilinci ve Sıfır Atık" eğitimi verildi Bitlis merkez ve ilçe belediyelerinin üyelikleri ile oluşturulan Bitlis Katı Atık Birliği tarafından il merkezi ve 6 ilçedeki 8 bin öğrenciye "Çevre Bilinci, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" konularında eğitimler verildi.

Bitlis'te 8 bin öğrenciye "Çevre Bilinci ve Sıfır Atık" eğitimi verildi

BİTLİS - Bitlis merkez ve ilçe belediyelerinin üyelikleri ile oluşturulan Bitlis Katı Atık Birliği tarafından il merkezi ve 6 ilçedeki 8 bin öğrenciye "Çevre Bilinci, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" konularında eğitimler verildi.

Bitlis Katı Atık Birliği teknik personelleri Muhammed Musa Tütün, Gülşen Başar, Emrah Kendilci ve Yunus Gözeten tarafından 2 ay süren ve Bitlis genelindeki tüm ilköğretim okullarını kapsayan eğitimlerde; doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda çocukların farkındalık geliştirmeleri ve sıfır atık yaklaşımını tanımaları maksat ediniyor. Eğitim programının son ayağı olarak Ahlat ilçesindeki ilkokullardaki 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine eğitim veren BİKA teknik personelleri, geri dönüşüm konusunda şuur kazanılması, biriktirme, ayrıştırma ve geri dönüşüme kazandırma aşamaları teferruatlı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca her eğitim sonrasında programa katılan öğrenci ve öğretmenlere geri dönüşümlü malzemelerden üretilen hediyeler dağıtıldı.

Bitlis Katı Atık Birliği İşletme Müdürü Muhammed Musa Tütün, ana hedefi çevreye duyarlı nesiller oluşturmak ve tüketim bilincini tüm topluma kazandırmak olan eğitim programları ile Bitlis merkez ve 6 ilçesindeki 85 ilköğretim okulunda 8 bin öğrenciye ulaştıklarını ve "Çevre Bilinci, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" konularında eğitimler verdiklerini söyledi. Tütün, "Bitlis Katı Atık Birliği olarak Bitlis ve 6 ilçesinde yaklaşık 2 aydır başlattığımız 'Çevre Bilinci, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm' konularındaki eğitim programımızda 85 ilkokuldaki 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine eğitimler verdik. Bu eğitimin son ayağı olarak Ahlat ilçesindeki ilkokullarda eğitimlerimizi veriyoruz. Bu eğitimlerde 8 bin öğrenciye ulaşmayı hedefledik. Okullarda verdiğimiz eğitimin içeriğinde ülkemizde 6 yıl önce başlatılan özellikle sıfır atık projesinin detaylarını ve geri dönüşümle ilgili yapılması gereken iş ve işlemleri anlatıyoruz. Daha sonra öğrencilere eğitim materyalleri, anaokulu öğrencilerine de geri dönüşüm temalı boyama kitapları dağıtıyoruz" dedi.

Eğitimlerin amacının okullarda farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Tütün, "Öğrencilerin atıklarını ayrıştırırken, geri dönüşüme gönderirken daha şuurlu bir şekilde hareket etmesi ve dünyada oluşan bu atık üretiminin azaltılması ve üretilen atıkların geri dönüşüme gönderilmesi ve daha fazla israfın önüne geçilmesi için bu eğitimleri veriyoruz" diye konuştu.