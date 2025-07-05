Bitlis'te 780 arama kurtarma ekibin katıldığı akreditasyon kampı başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" 18 ilden toplam 780 kişinin katılımı ile başladı.

Bitlis Valiliği ev sahipliğinde Afet Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen ve Bitlis İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından organize edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu İlleri 2. Akreditasyon Kampı Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 18 ilden 780 katılımcının katıldığı kampta ortak çalışma dilinin geliştirilmesi, afetlerdeki müdahale kapasitelerinin arttırılması ve kaynaşması etkinlikleri düzenlendi.

Ahlat ilçesindeki kampta çadırlarını kuran ekipler, bölgede yürüyüş etkinliği, çadır kurma, güç depolama ve akreditasyon gibi etkinlikleri gerçekleştirdi. Programı organize eden AFAD Bitlis İl Müdürü Kerem Oruk, başarılı bir kamp gerçekleştirmek çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl ikincisini ev sahipliği yaptığımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesel Kampını Bitlis Ahlat ilçemizde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde icra ediyoruz. 23 ilin davet edildiği, 18 ilin katılım sağladığı 50 STK'dan toplam 780 kişinin katıldığı bir eğitim ve akreditasyon kampı icra edilmektedir. Kampımızdaki temel amacımız sivil toplum kuruluşlarının, ortak çalışma dilinin geliştirilmesi, afetlerdeki müdahale kapasitelerinin arttırılması ve kaynaşmasıdır. Şimdiye kadar sorunsuz ilerleyen kampımızda aldığımız geri dönüşler gayet olumlu oldu. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. AFAD başkanlığımız tarafından düzenlenen Bitlis Valiliğimizin ev sahipliğinde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde devam eden kampımıza çevre illerimizden Batman, Van, Muş ve Diyarbakır illerinden de personel desteği aldık. Serbest etkinlik saatlerinde ziyaretçilerimiz Ahlat'ımızın doğal ve kültürel zenginliklerini görüp tanıma fırsatı da buldular. Mutlu ve huzurlu bir şekilde yarın itibariyle kampımızı tamamlayıp bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kampa Adilcevaz ilçesinden 35 gönüllü ile katılan Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol ise, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akredite olmuş STK'ların AFAD Başkanlığı tarafından ve Bitlis İl Müdürlüğü tarafından düzenlediğimiz Millet Bahçesi'ndeyiz. Allah afet vermesin diyoruz ama afet olduğunda da ekiplere ihtiyaç duyuluyor. Uzman ekiplere ihtiyaç duyulduğunda da sahada gördüğümüz ekiplerin burada yapmış oldukları çalışmaları sahada da bir şekilde uygulamaya koyabileceğimize inanıyoruz. AFAD Başkanlığı'na ve AFAD İl Müdürlüğüne biz buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tarz etkinliklerin olması taraftarıyız. Çünkü kaynaşma toplantısı oluyor. Birlik ve beraberliğimizi de burada Güneydoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki STK'ların da birbirini tanımasına vesile oluyor aynı zamanda bunlar. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah devamını diliyoruz" dedi. - BİTLİS