Bitlis'te 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerinin Yıl Sonu Gösterisi

Bitlis'te 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerinin Yıl Sonu Gösterisi
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Bitlis'te 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerinin Yıl Sonu Gösterisi
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Bitlis'teki Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubu çocukların düzenlediği yıl sonu gösterisi, aileler ve katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Programda Kur'an-ı Kerim okumaları, hadis, ilahi ve semazen gösterileri yer aldı.

Bitlis'te 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin gösterisi büyük ilgi gördü

BİTLİS - Bitlis Müftülüğü bünyesindeki Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş çocukların yıl sonu gösterileri büyük ilgi gördü.

İl Müftülüğü bahçesinde düzenlenen programda, Bitlis merkezdeki Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, çocukların Kur'an-ı Kerim okumasıyla devam etti.

Hadis ve ilahilerin okunduğu programda semazen gösterileri de sunulurken, Bitlis Valisi Ahmet Karakay ve İl Müftüsü Kadir Koçak tarafından birer konuşma yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel
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