Bitlis'te 3 Aylık Asayiş Olayları Değerlendirildi

Bitlis Valisi Karakaya, 3 aylık asayiş olaylarını değerlendirdi

BİTLİS - Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il genelinde meydana gelen 3 aylık asayiş olaylarını değerlendirdi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında güvenlikten asayişe, uyuşturucu ile mücadeleden trafik denetimlerine kadar birçok alanda yapılan çalışmalar değerlendirdi. Burada konuşan Vali Karakaya, rakamlarla gerçekleştirilen operasyonları ve yakalamaları açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde olmak üzere yaklaşık 5 bin, 3 bine yakın güvenlik korucusu olmak üzere yaklaşık 8 bin personelle birlikte Bitlis ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştıklarını belirten Vali Karakaya, "Son 3 ay içerisinde jandarma ve emniyet birimlerimizin PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP/C terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği 773 kırsal, 42 şehir operasyonunda 40 şahıs gözaltına alınmış. Gözaltına alınan bu şahıslardan 7'si tutuklanmış, 20 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Organize suçlarla mücadele kapsamında 1 operasyon gerçekleştirilmiş, 43 şahıs gözaltına alınmış Şahıslardan 27'si tutuklanmış ve 12'sine adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 3 ayda uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 30 operasyon icra edilmiş, 54 şahıs gözaltına alınmış, 34 şahıs tutuklanmış ve 17 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Uyuşturucu kullanmak suçundan 179 olay meydana gelmiş, 180 şüpheli şahsa gerekli adli işlemler yapılmıştır. Gerçekleşen bu olaylar neticesinde 5 kilogram metamfetamin, 5 kilo 700 gram esrar, 1 kilo 500 gram bonzai, 2 kilo 300 gram Afyon sakızı, 207 adet sentetik ecza hapı, 10 adet ecstasy hap ve 18 kök Hint keneviri ile toplam 9 kilogram 217 adet ve 18 kök uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

Asayiş olayları, siber suçlarla mücadele çalışmaları ve trafik denetimlerini de değerlendiren Vali Karakaya, "Şehrimizin güvenliğini tesis etmek için gece gündüz demeden fedakarca çalışan başta İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, Milli İstihbarat Müdürümüz ve Sahil Güvenlik Komutanımız olmak üzere emniyet, jandarma, milli istihbarat ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve Ahlat Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Yiğitcan Örikli de katıldı.