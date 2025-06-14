Bitlis'te 13 kilo metamfetamin ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yolcu otobüsünde 13 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Tatvan'da durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 25 parça halinde 13 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.