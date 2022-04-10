Bitlis'te 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri - Haberler

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Bitlis'te 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bitlis'te 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü nedeniyle Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü nedeniyle Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hafta münasebeti ile çeşitli etkinlikler düzenleyen Bitlis Emniyet Müdürlüğü "Kanımızla, Canımızla Milletimizin Hizmetindeyiz" sloganı ile kan bağışı kampanyasında bulundu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polis okulu öğrencilerimiz ve personelimiz Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunarak siz de hayat kurtarabilirsiniz" denildi. - BİTLİS

Bitlis'te 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri

Bitlis'te 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kan Bağışı, Bitlis, Nisan, Polis, Yerel, Haberler

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