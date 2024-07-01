Bitlis Tatvan Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi Vali Aydoğdu'yu Ziyaret Etti

Erzincan'da düzenlenen "Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Halk Oyunları Bölge Finali"ne katılmak üzere Erzincan'a gelen Bitlis Tatvan Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi ve eğitmenleri Vali Hamza Aydoğdu'yu, ziyaret ettiler.

Düzenlenen bölge finalinde 3. olan Tatvan Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibini tebrik eden Vali Aydoğdu, nazik ziyaretlerinden dolayı hemşehrilerine teşekkür etti. - ERZİNCAN