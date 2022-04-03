- Bitlis Özgüzelderespor şampiyon oldu

BİTLİS - Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Bitlis Özgüzelderespor ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Özgüzelderespor evinde konuk ettiği Van Yolspor'u 3-1 mağlup ederek grubunda şampiyonluğu garantiledi. 8 Ağustos Stadyumu'nda konuk ettiği Van Yolspor'u seyircisi önünde 3-1 mağlup eden Özgüzelderespor, ligin bitmesine 1 hafta kala namağlup şampiyon olarak play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Özgüzelderespor Teknik Direktörü Remzi Çiçek, mutlaka 3. Lig'e çıkacaklarını belirterek, "Şampiyon olacağımızı sezon başından beri söylüyorduk. Gerçekten takımıma, yönetime ve bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah play-off'larda da bu takıma şampiyonluğu getirip 3. Lig'e çıkacağız" dedi.