Bitlis Milli Eğitim Müdürü Öğretmenlerle Buluştu

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, beraberindekiler ile birlikte Adilcevaz ilçesinde öğretmenlerle bir araya gelerek eğitime dair birçok farklı temada görüş ve önerilerini alarak fikir teatisinde bulundular.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür; Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ve şube müdürlerinin katılımıyla, 'Öğretmen buluşmaları" etkinliği çerçevesinde öğretmenler ile bir araya geldi. Her ay gerçekleştirilecek olan öğretmen buluşmalarının ilki bu ay, Van Gölü kenarındaki Adilcevaz ilçesinde gerçekleştirildi. Öğretmenler ile yakından sohbet eden Müdür Gür, "Bugün, müdürlüğümüzün organize ettiği öğretmen buluşmalarında sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu buluşma, yalnızca eğitimdeki en son gelişmeleri paylaşmak değil, birbirimize güç vermek, birbirimizi daha iyi tanımak ve hep birlikte daha güçlü bir eğitim geleceği inşa etmek için bir fırsattır. Bakanlığımızın liderliğinde, maarif hareketiyle yürüdüğümüz bu yolda sizlerin emeği, gayreti ve özverisi her zaman en kıymetli hazinemizdir. Öğretmenlerimiz, milletimizin en önemli yapı taşıdır ve geleceğimizin teminatıdır. Her bir öğretmen, bir hayalin peşinden giden, hayalleri gerçeğe dönüştüren bir yol göstericidir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasında önemli bir role sahip olan sizler, ülkemize Türkiye yüzyılının inşasında büyük fayda sağlayacaksınız. Köklerden geleceğe yolculuğumuzda, asırlık hedeflerimize milli ve yerli değerlerle evrenseli de kuşatan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonuyla; daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte hazırlanarak, el ve gönül birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bugün, tüm öğretmenleri bir kez daha kutladığını ifade eden Müdür Gür, "Türkiye'nin eğitimdeki dönüşümüne, her birinizin kattığı değer için minnettar olduğumuzu ifade ediyoruz. Eğitimin önemi, sizlerin her gün gösterdiğiniz çaba ve özveriyle daha da derinleşiyor. Öğretmenlerimizin yüzlerindeki mutluluk ve tebessüm bizler için çok kıymetli. Bu mutluluğu artırmak her daim hedeflerimiz arasında olacaktır. Meslek hayatı boyunca binlerce çocuğun hayatında derin izler bırakan, evlatlarımızın mutluluğu ve çağın gereği olan becerileri kazanmaları için çabalayan öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin en büyük gücüdür. Öğretmenlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Öğretmenin hak ettiği itibarı toplum nezdinde sağlamak, önemli çıkış noktalarımızdan biri olacak. Biz her şeyden önce, 'Önce öğretmen' diyoruz" diye konuştu.

"Öğretmen bir milletin geleceğini inşa eden yüce bir eldir"

Eğitimde başarıya giden yolda, omuz omuza yürüyerek aydınlık bir geleceğe hep birlikte yelken açtıklarını ifade eden Müdür Gür, "Adilcevaz ilçemizin tarihi ve sıcak atmosferinde; uzak görüneni yakın eden, bize farklı pencereler açan, kültürün aktarıcısı, bilim ve bilgi yolunun taşıyıcısı olan kıymetli meslektaşlarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik; yeni müfredat çalışmalarımızla ilgili önerilerini dinledik, eğitime dair birçok farklı temada görüş ve önerilerini alarak fikir teatisinde bulunduk. Evlatlarımızın eğitim yolculuğunda karar alırken meslektaşlarımızın fikir ve öneri bizler için çok kıymetli. Türkiye'nin maarif rotasını birlikte çiziyoruz. Öğrencilerimizi geleceğe daha mücehhez bir şekilde hazırlama gayretimiz kararlılıkla sürüyor. Amacımız Türkiye'nin bilimde, teknikte, sanayide ve her alanda dünyadaki yerini daha da güçlendirmektir. Bu hususta en büyük gücümüz öğrencilerimize rota çizen, onlara rehber olan kıymetli öğretmenlerimizdir. Zira eğitimde öğretmenin uhdesi bilgi aktarımının çok ötesindedir. Hayata dair deneyimler, milli-manevi değerler ve öğrencilerimizin duygusal, sosyal gelişimini desteklemek bu kutsal mesleğin önemli bir parçasıdır. Evlatlarımızı Türkiye yüzyılına hazırlarken eğitimle geleceğimizi şekillendirme gayreti içinde en büyük destekçimiz, eğitime sahada yön veren, aldığımız kararların uygulayıcısı da kıymetli öğretmenlerimizdir. Yeni müfredatımızla öğrencilerimizin milli, manevi ve insani değerler istikametinde okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan; dikkat ve farkındalığı gelişmiş, çözüm odaklı, sorumluluk sahibi yetkin şahsiyetler olarak yetiştirilmelerini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS