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Bitlis JÖH 138 saat sonra enkazdan Baran'ı sağ olarak çıkardı

Yerel Haberler

Bitlis JÖH 138 saat sonra enkazdan Baran'ı sağ olarak çıkardı

Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri 138 saat sonra bir binanın enkazından 17 yaşındaki Baran'ı sağ olarak kurtardı.

Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri 138 saat sonra bir binanın enkazından 17 yaşındaki Baran'ı sağ olarak kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da 6'ıncı gününde de arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri merkeze bağlı, Hoca Ömer Mah. 215. Sokak numara 8 adresinde enkaz içerisinde yapılan arama ve tespit çalışmaları sonucunda 17 yaşındaki Baran Bakır isimli genç canlı olarak kurtarıldı. Saatler süren çalışma sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarılan Baran Kaya sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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