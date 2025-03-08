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Bitlis Jandarma'dan Dünya Kadınlar Günü Klibi

Bitlis Jandarma'dan Dünya Kadınlar Günü Klibi
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın jandarma personelinin çalışmalarını içeren özel bir klip hazırladı. Klipte kadınların önemi ve eşitliğine dikkat çekildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla özel bir klip hazırladı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla çeşitli şubelerinde görev yapan kadın kadın jandarma personelinin çalışmalarından kesitlerle hazırlanan klipte; kadınların önemi, kadın ve erkek eşitliğine dikkat çekildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte; "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı olarak geleceğe yön veren tüm kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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