Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Köyleri Ziyaret Etti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ilçeye bağlı köylerde yürütülen çalışmaları inceledi.

Köy ziyaretlerine devam eden Kaymakam Demir, ilçeye bağlı Çavuşlar, Obuz, Düzcealan, Köprücük, Bolalan ve Sarıkum köylerini ziyaret etti. Beraberindeki kurum amirleriyle birlikte köyleri ziyaret edip devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Demir, çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı. Köy ziyaretlerinde köylülerle de bir araya gelen Kaymakam Demir, köylerin ve köylülerin de sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinledi. Köy ziyaretlerinde denk geldiği minik öğrencilerle de sohbet eden Kaymakam Demir, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaymakam Demir, ayrıca bölgenin güvenliğinden sorumlu güvenlik güçlerine de ziyaretlerde bulunarak, hem durum bilgisi aldı hem de kolaylıklar dileğinde bulundu. - BİTLİS