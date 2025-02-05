Kahramanmaraş depreminin üzerinden 2 yıl geçti: 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti

Asrın felaketinin 2. yılı! İki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu
MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama: Başkan bunu yapmaya kararlı

Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hava sıcaklığının düşmesi ve buzlanma riskine karşı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Yoğun şekilde yağan kar, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırırken, hava sıcaklığının ilerleyen saatlerde daha da düşmesi bekleniyor. Buzlanma riskine karşı yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer sürücülerin zincir ve kış lastiği kullanmaları gerektiğini hatırlatarak, vatandaşların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Zelenskiy açık açık ülke ismi verdi! "Putin onları da savaşa çekecek"
img

Yeni transferi ayağına top değmeden yolluyorlar
img

Makyajsız hali olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 20 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 20 ilde okullar tatil edildi
Yangın faciası soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Yardımcısı tutuklandı

Yangın faciasında Bolu İl Özel İdaresi'nden iki kişi tutuklandı!
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.