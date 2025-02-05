Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Yoğun şekilde yağan kar, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırırken, hava sıcaklığının ilerleyen saatlerde daha da düşmesi bekleniyor. Buzlanma riskine karşı yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer sürücülerin zincir ve kış lastiği kullanmaları gerektiğini hatırlatarak, vatandaşların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. - BİTLİS