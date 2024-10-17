Bitlis'in Tatvan ilçesinde dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tatvan ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış gündüz saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Dakikalarca devam eden dolu yağışı sonrasında etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokakların dolu yağışıyla adeta beyaza büründüğü ilçede bölgesel taşkınlar meydana geldi.

Dolu yağışının durmasının ardından cadde üzerindeki iş yeri sahipleri, iş yerlerinin önünde biriken dolu yığınlarını temizlemeye çalıştı. - BİTLİS