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Bitlis'in Tatvan ilçesinde dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Tatvan'da etkili olan dolu ve sağanak yağış sonucu cadde ve sokaklar dolu ile kaplandı, bölgesel taşkınlar meydana geldi. İş yeri sahipleri dolu yığınlarını temizlemeye çalıştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tatvan ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış gündüz saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Dakikalarca devam eden dolu yağışı sonrasında etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokakların dolu yağışıyla adeta beyaza büründüğü ilçede bölgesel taşkınlar meydana geldi.

Dolu yağışının durmasının ardından cadde üzerindeki iş yeri sahipleri, iş yerlerinin önünde biriken dolu yığınlarını temizlemeye çalıştı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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