Bitlis'in Sulak Alanları, Kuş Çeşitliliği ile Dikkat Çekiyor

Bitlis'in sulak alanları kuş cenneti

Gece balıkçılı gündüz görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'teki bataklık, sazlık ve gölet gibi sulak alanlar, birçok kuş türü için önemli birer yaşam alanı olmaya devam ediyor.

Bitlis'teki bataklık, sazlık ve gölet gibi sulak alanlar, birçok kuş türe ev sahipliği yapıyor. Bu alanlar, özellikle göçmen ve yerli kuş türlerinin barınma, beslenme ve üreme ihtiyaçlarını karşılayan doğal habitatlar arasında yer alıyor. Bölgede uzun yıllardır doğa gözlemi ve doğa fotoğrafçılığı yapan Dr. Cihan Önen, Bitlis'in kuş çeşitliliği açısından zenginliğine dikkat çekti. Gece görüne balıkçıl kuşunu gündüz görüntülediğini ifade eden Dr. Önen, "Bitlis, bataklıklar, sazlıklar ve göletler gibi farklı türde sulak alanlara sahip. Bu habitatlar, birçok kuş türüne barınma ve beslenme olanağı sunuyor. Yıllardır bölgede gözlem yapıyoruz. Pek çok kuş türünü gözlemleme şansı bulduk; ancak gündüz saatlerinde Gece balıkçıl türüne rastlamamıştık. Bu kuş gece aktif olduğundan gündüzleri görünürlüğü oldukça düşük. Son gözlemimizde, gelişmiş zoom özellikli lensimiz sayesinde gündüz saatlerinde Gece balıkçılını görüntülemeyi başarabildik" dedi.