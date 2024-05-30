Bitlis'in ilk kadın gayrimenkul danışmanı başarıdan başarıya koşuyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ilk ve tek kadın gayrimenkul danışmanı Tuba Beyhan, başarıdan başarıya koşuyor.

8 aydır açmış olduğu gayrimenkul ve galeri dükkanında hizmet veren Bitlis'in ilk ve tek kadın gayrimenkul danışmanı Tuba Beyhan, başarısıyla göz dolduruyor. İlk ve tek kadın gayrimenkul danışmanı olarak çevresinden olumlu ve olumsuz tepkiler de aldığını söyleyen Beyhan, vatandaşların kadın gayrimenkul danışmanına alışık olmadığını aktardı. Bir fiil 3 yıldır gayrimenkul danışmanlığı yaptığını ve 8 aydır resmi olarak galeri ve gayrimenkul dükkanında hizmet verdiğini ifade eden Beyhan, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kadının istemesi halinde her şeyi başarabileceğini söyleyen Tuba Beyhan, "Tatvan'da tek kadın gayrimenkul danışmanı ve galerici olarak kendi işletmemde faaliyet gösteriyorum. Bulunduğum ilçede gayrimenkul işine ilk başladığımda olumlu ve olumsuz tepkiler aldım. Ama galeri işini yaptığım zaman çok olumlu tepkiler aldım. Yaklaşık 3 yıldır gayrimenkul işini yapıyorum. Resmi olarak da 8-9 aydır işletmemi yürütüyorum. Kadın olarak galeri ve gayrimenkul işini yapmak biraz zor görünüyor ama kadın isterse her şeyi başarabilir. Bende 8-9 aydır başardım. Tek dileğim Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan bir kadın olarak farklı işleri yapıp kadınlarımızın önünün açılmasıdır. Destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS