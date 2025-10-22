Bitlis İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş'a Görkemli Uğurlama

Bitlis'te yaklaşık bir yıl önce göreve başlayan ve Başkent Üniversitesi Hastanesinde kazandığı jinekolojik onkoloji yan dal ihtisası nedeniyle görevinden ayrılan İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş'a sağlık çalışanları görkemli bir uğurlama yaptı.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünde görevi Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Seda Yılmazer'e vekaleten teslim eden Güzeltaş, görevde kaldığı bir yıl içerisinde birlikte çalıştığı personellerle de vedalaştı. İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanlarıyla tek tek vedalaşan Gökhan Güzeltaş, bu süre zarfında birlikte çalıştığı personelden helallik istedi. Alkışlarla müdürlükten ayrılan Güzeltaş, böyle bir uğurlama beklemediğini belirterek, "Bitlis'te 17 Ekim 2024'te göreve başladım. O tarihten bugüne kadar da memleketim için hizmet ettim. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS