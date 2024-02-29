Bitlis Hizan Kaymakamı Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışını Benimsiyor

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kaymakamlık olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.

Köy ziyaretleri çerçevesinde Kalkanlı, Nurs, Ortaca ve Soğuksu köylerini ziyaret eden Kaymakam Özçelik, köylerin genel sorunları ve yapılan çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alarak vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Kalkanlı ve Nurs köylerindeki okulları da ziyaret eden Kaymakam Özçelik, öğretmenlerle toplantı gerçekleştirerek okul idarecilerinden okulların genel durumu hakkında bilgi aldı. Okul bahçesinde öğrencilerle de vakit geçiren Kaymakam Özçelik, öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyerek çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaymakam Özçelik; köylerin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve taleplerini yerinde incelemek ve bunlar için çözüm üretebilmek için köy ziyaretlerine devam etme gayretinde olduklarını ifade ederek, "Bütün amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha huzurlu bir ortamda yaşamaları için sizlerin sorunlarınızı çözmek, yaşam standartlarını mümkün olan en iyi seviyeye getirmek için kaymakamlık olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Bugün de sizlerle bir araya gelerek hasbihal ettik, sorun ve taleplerinizi dinledik. Bizleri bugün en güzel şekilde karşılayıp misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS