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Bitlis haberleri... Bitlis'li paratekvandocudan yeni başarı

Yerel Haberler

Bitlis haberleri... Bitlis'li paratekvandocudan yeni başarı

Edinilen Bitlis gelişmesine göre Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2022 Dünya Para Tekvando Grand Prix müsabakalarında Bitlisli Milli sporcu Nurcihan Ekinci 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2022 Dünya Para Tekvando Grand Prix müsabakalarında Bitlisli Milli sporcu Nurcihan Ekinci 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Eylül tarihlerinde Paris'te düzenlenen ve 2024 Paralimpik Oyunlarına kota puanı veren organizasyonda çeşitli kategorilerde müsabakalar yapıldı. Dünya sıralamasında en iyi 8 kişinin katıldığı Paralimpik Oyunlarında kıyasıya mücadele gösteren Ekinci, K44 kategori 47 kiloda Moğol uyruklu Khürelbaatryn Enkhtuya'ya yenilerek 3'üncü oldu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bitlis Fransa Ekinci Paris Yerel Haberler

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