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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Yolcu Otobüslerinde Emniyet Kemeri Denetimi Yapıyor

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Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüslerindeki yolculara emniyet kemeri hakkında bilgilendirmeler yapıyor. Denetimlerde ayrıca kış lastiği kontrolü de yapılıyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüslerindeki yolculara emniyet kemeri hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva bölgesinde şehirlerarası otobüslerde denetim yapan trafik ekipleri yolculara yönelik yaptıkları bilgilendirmeler sayesinde yolcuların kemer takmalarını sağladı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs denetimlerinde, sürücü ve yolculara emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilgilendirme yapılırken, kış lastiği denetimi de uygulandı.

Haftanın 7 günü bu denetimleri yaptıklarını söyleyen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Vekili Uğur Altuntaş, "Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü olarak otobüslere ve otobüsteki yolculara bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyoruz. 2023 yılında da bu şekilde faaliyetlerimizi yaptık. Ayrıca 2023 yılının son aylarına kadar sivil trafik personeli bindirerek vatandaşla birlikte yolculuk yapmalarını sağlıyoruz. Otobüste karşılaştıkları olumsuz durumlarında ve şoförün uygunsuz davranışlarında gerekli cezai işlemi uyguluyoruz. Vatandaşlarımızı da varacağı yere vardıktan sonra kemer takma konusunda ve bizim sivil bir şekilde denetim yaptığımızı iletiyoruz. Bunun dışında otobüs kazalarında ölümlü ve yaralanma durumlarında emniyet kemeri takmamakla yapılan çalışmalarda gözlemlemekteyiz. Bununla alakalı olarak haftanın 7 günü belli saatlerde otobüslerin kalkış yaptığı veya hareket haline olup durdurarak vatandaşlarımızın emniyet kemeri takması konusunda gerekli bilgilendirme faaliyetlerini yapıyoruz. Bunun sonucunda vatandaşlarımızın bilinçli bir şekilde yolculuklarını yapmalarını emniyet kemeri takarak hayatlarını yolculuklarını güvenli bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Ayrıca kış mevsimi olması nedeniyle lastiklerin kış mevsimine uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü olarak yaklaşık 100 personel 15 ekibimizle vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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