Bitlis Emniyet Müdürlüğü, depremde hayatını kaybeden polis memurları için mevlit programı düzenledi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polis memurları ve yakınları için mevlit programı düzenlendi.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun da katıldığı mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Öğle namazının ardından okunan mevlitten sonra Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu tarafından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden personelimizin ve yakınlarının acılarını paylaşmak, manevi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Bitlis Emniyet Müdürlüğümüzce mevlit programı düzenlendi" denildi. - BİTLİS