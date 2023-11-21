Bitlis beyaz örtüyle kaplandı Bitlis'te günlerdir etkili olan yağmur, dün geceden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Bitlis beyaz örtüyle kaplandı

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkili olan yağmur, dün geceden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Bitlis'te gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar devam etti. Sabah beyaz örtüyle karşılaşan Bitlisliler, ilk iş olarak araçlarının üstündeki karları temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugünden itibaren bölgeyi terk edeceğini belirterek, soğuk havanın zirai don yapabileceğini, bu konuda çiftçilerin duyarlı olmalarını istedi.

Kar yağışı ile birlikte ana arterlerde Karayolları ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.