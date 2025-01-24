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Bitlis Balı Coğrafi İşaret Aldı

Bitlis Balı Coğrafi İşaret Aldı
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Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusu ile dünyaca ünlü Bitlis balı coğrafi işaret alarak tescillendi. TSO Başkanı Davut Tezcan, Vali Ahmet Karakaya'yı ziyaret ederek tescil belgesini sundu.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığının başvurusu sonucunda dünyaca ünlü Bitlis balı coğrafi işaret alarak tescillendi.

Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri ile Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirme yaptı.

Ziyarette, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunmak üzere tescil edilen "Bitlis Balının Tescil Belgesi" Vali Karakaya'ya takdim edildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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