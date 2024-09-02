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Bitkisel üretimde yeni destekleme modeli üreticilere tanıtılıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan kararla birlikte bitkisel üretime yönelik desteklemelerin yeni bir modelle uygulanacağı duyuruldu. Bu kapsamda Aydın ilindeki tarım müdürlükleri, üreticilere yeni destekleme modelini tanıtmak için çalışmalara başladı.

AYDIN (İHA) Resmi Gazete'de yürürlüğe gire bitkisel üretimde yeni destekleme modeli, il ve ilçe tarım müdürlüklüleri tarafından üreticilere tanıtılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin karar ile Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ülke ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanabilmesi için verim ve kalitenin arttırılması, kayıtların güncel tutulması ile üretim sürecinde yaşanılan maliyet artışları ve fiyat istikrarsızlıkları gibi olumsuz şartlardan üreticilerin korunması hedefleniyor.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yeni destekleme modelini üreticilere doğru şekilde tanıtmak için çalışmalara başladı. Konu ile ilgili olarak Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Muhtarlarımıza ve üreticilerimize bitkisel üretim ile ilgili yeni destekleme modelini anlatmak için çalışmalarımıza başladık. Bu amaçla Alanlı ve Gödrenli Mahallerimizi bugün ziyaret edip üreticilerimizle ve muhtarlarımızla bir araya geldik, konu hakkında kendilerini bilgilendirdik, sorularını cevapladık" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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