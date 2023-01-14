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Bitkin halde bulup beslediği sincap atölyenin maskotu oldu

Yerel Haberler

Bitkin halde bulup beslediği sincap atölyenin maskotu oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan mobilya ustası Ferhat Altınöz, ormanda bitkin halde bulup atölyesine aldığı sincaba evladı gibi bakıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan mobilya ustası Ferhat Altınöz, ormanda bitkin halde bulup atölyesine aldığı sincaba evladı gibi bakıyor. Ferhat usta, "Lokum" adını verdiği atölyenin maskotu sincabını bir an olsun yanından ayırmıyor.

Yaklaşık bir ay önce karşısına çıkan sincap yavrusunu yabani hayvanlara yem olmaması ve bakıma muhtaç olduğu için sahiplenmeye karar veren 40 yaşındaki Altınöz, "Lokum" ismini verdiği minik misafirine kafes yaptı. Fındık ve ceviz yiyerek beslenen sincap, sevimli hareketleriyle çevredeki esnafın ve müşterilerin de ilgisini çekti. Evladı gibi gördüğü sincabını kış mevsimi sonrası doğaya salmayı planladığını anlatan Altınöz, "Ölmek üzereydi, çok hasta vaziyetteydi. Biz buna sahip çıktık. Marangoz olduğum için bir kafes yaptım ve kendisine bakıyorum" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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