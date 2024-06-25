Bitkin halde bulunan yavru karaca tedavi altına alındı

SİNOP - Orman'da bitkin halde bulunan yavru karaca Sinop'ta tedavi altına alındı.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğada çaresiz ve bitkin bir vaziyette bulunan yavru karaca, Sinop Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezine nakledildi. Sinop'a bitkin ve ürkek bir şekilde gelen yavru karaca ekipler tarafından tedavi altına alındı. Görevliler tarafından büyük bir şefkatle beslenen minik karacanın rehabilitasyon sürecinin bitmesinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.