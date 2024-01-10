Bitkilerin Profesörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Bitkilerin Profesörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yaptığımız bilimsel çalışmaları, projeleri, siyasi ve akademik çalışmalarımızı vatandaşlarımıza en doğru şekilde ulaştıran tüm gazetecilere çalışma hayatlarında başarılar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" dedi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Karabulut Gazeteciler gününü kutladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak sayabileceğimiz haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olan basını oluşturan gazeteciler; toplumun doğru ve gerçek bilgileri almasına imkanı sağlayan ve devlet mekanizması ile millet arasında bir köprü vazifesi görerek önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bizler; dünyada, yurtta, kentte olup biten gelişmeleri, gazeteciler aracılığıyla en doğru şekilde takip etme imkanı bulmaktayız. İnsanlığa ışık tutan bilimsel çalışmaları ve daha nice hayatı konuda önemli bir görevi icra eden hem yerel hem de ulusal basın kuruluşlarındaki gazetecilerimizin 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyorum. Yaptığımız bilimsel çalışmaları, projeleri, siyasi ve akademik çalışmalarımızı vatandaşlarımıza en doğru şekilde ulaştıran tüm gazetecilere çalışma hayatlarında başarılar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.

Gerçekleri ve doğru haberleri vatandaşlarımıza en doğru şekilde ulaştıran gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarının yanı sıra sosyal medya ve internet haberciliğinde; etik değerlere uygun bir şekilde görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiren tüm gazetecilere çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

"10 Ocak İdareciler Günü kutlu olsun"

Prof. Dr. Karabulut ayrıca 10 Ocak İdareciler gününü de kutlayarak, "1971 Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantı tarihi olan İdareciler Gününde, memleketimizin dört bir köşesinde Türk devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle fedakarca görev yapan tüm Mülki İdare Amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, vefat eden tüm mülki idare amirlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - İSTANBUL