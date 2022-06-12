BiTaksi'den kan bağışına destek - Haberler

BiTaksi, Kızılay ile iş birliğine giderek 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde, kan bağışı yapmak isteyenleri Kızılay tarafından belirlenmiş olan noktaya 50 TL indirimli taşıyacağını açıkladı.

Dijital yolculukların ev sahibi BiTaksi, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında, Kızılay ile anlamlı bir iş birliğine gitti. Uygulama, gönüllü kan bağışı yapmak isteyen herkesi 14 Haziran Salı günü, Kızılay tarafından belirlenmiş olan, İstanbul'un iki yakasındaki iki farklı noktaya, 50 TL'ye kadar ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

Avrupa Yakası için Şişli Cevahir AVM, Anadolu Yakası için ise Kadıköy İskele Meydanı'nda bulunan bağış noktalarına ulaşmak isteyen gönüllü kan bağışçıları, BiTaksi uygulaması üzerinden kartlı yolculuklarında 50 TL indirim ile yolculuk yaparak, kan bağışı noktalarına kolayca ulaşacak.

Kızılay ile iş birliğine imza atmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı, proje ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi; "Ülkemizde her yıl 3 milyon kişinin kana ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurursak, bu konuda daha fazla farkındalık oluşturmaya ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Kızılay iş birliğimizle, toplum genelinde kan bağışı bilincinin güçlenmesini destekliyoruz. Toplumsal sağlık bilincini artıracak bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel