Bisikletle Türkiye Turu: Selahattin Baltacı'nın Yapmadığı Yol Yok
Rize'den yola çıkan Selahattin Baltacı, 3 buçuk aylık bisiklet turu ile Türkiye'nin dört bir yanını geziyor. 2 bin 500 kilometre kat eden Baltacı, Hatay'a ulaşarak devam edeceği rotasını paylaştı.

HATAY (İHA) – Rize'den bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Selahattin Baltacı, 3 buçuk ayda katettiği 2 bin 500 kilometrelik yolun ardından 20'nci durağı olan Hatay'a ulaştı. Ülkeyi pedallayarak turlayan Baltacı, "İnsanlar genelde beni yabancı sanıyor, çoğu 'Hello' diyerek selam veriyor ve Türk olduğumu öğrenince şaşırıyorlar ve yaptığım tura hayran kalıyorlar" dedi.

Türkiye'yi pedallayarak gezen 31 yaşındaki Selahattin Baltacı, ülkenin dört bir yanında yolları bisikletiyle katetmeye devam ediyor. Daha önce hiçbir bisiklet tecrübesi olmadan hevesle pedallamaya başlayan Baltacı, Türkiye'nin kuzeyi olan Rize'den başladığı turunda; Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini geçerek Akdeniz bölgesindeki ilk il olan Hatay'a ulaştı. Yaklaşık 3 buçuk ayda bisikletiyle 2 bin 500 kilometre yol giden Baltacı, "Dağlar, rampalar, inişler, çıkışlar derken ülkemizin her köşesini bisikletle gezmek inanılmaz bir deneyim. İnsanlar genelde beni yabancı sanıyor, çoğu 'Hello' diyerek selam veriyor ve Türk olduğumu öğrenince şaşırıyorlar ve yaptığım tura hayran kalıyorlar" dedi.

Bisikletle gezmenin zorluklarına rağmen bunun kendisi için bir tutku olduğunu vurgulayan Baltacı, "Bana 'bisikletle gezmek zor olmuyor mu' ya da 'sana bir araç şart' diyenler oluyor. Ama bence her şey zihinde bitiyor. İnsan isterse her şeyi başarabilir. Bazıları arabayla bile kısa mesafelere gitmeye üşeniyor ama benim için gezmek bir tutku. Depremden önce Hatay'a gelmeyi çok isterdim. Buna rağmen şehir hala inanılmaz bir atmosfere sahip. Türkiye'nin en güneyi olan Yayladağı'na kadar gittim, Samandağ sahilinde bulundum. Hatay insanıyla, el sanatlarıyla, tarihiyle beni gerçekten büyüledi" diye konuştu.

Hatay'dan sonra Akdeniz'de kıyı şeridi boyunca turuna devam edeceğini söyleyen Baltacı, "Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir derken Türkiye'nin sınırlarını tamamlayıp İstanbul'da ailemin yanına geçeceğim. Daha sonrasında ise dünyayı bisikletle gezmeyi planlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
