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Bisikletle dünya turu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Bisikletle dünya turu

Almanya'dan yola çıkan 2 arkadaş, 3 bin kilometre yol kat ederek İznik'te mola verdi.

Almanya'dan yola çıkan 2 arkadaş, 3 bin kilometre yol kat ederek İznik'te mola verdi. Eskişehir ve Konya'ya doğru yola çıkan bisikletli turistlerin hedefi Kafkas ülkelerini de ziyaret etmek.

Almanya'dan yola çıkan Jonathon Wehrert (25) ve bayan arkadaşı Maxime Jansen (20) 3 bin kilometre pedal çevirerek Bursa'ya vardı. İznik ilçesinde mola veren çift, ilçe sakinleriyle yaptığı sıcak sohbet dikkatlerden kaçmadı. Alman iki arkadaş bisikletleriyle Slovakya, Avusturya, Macaristan, Doğu Sırbistan, Romanya, Budapeşte, Bulgaristan, Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Yalova'dan sonra İznik'e vardı. Geceyi kurdukları çadırda geçiren gençler, İznik'in tarihi yerleri dolaştıktan sonra Eskişehir, Konya ve Nevşehir'e de uğrayacaklarını belirten gençler, hedeflerinin ise Kafkas ülkelerine ulaşmak olduğunu belirtti. - BURSA

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