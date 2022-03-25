Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına zabıta ekipleri yetişti - Haberler

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Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına zabıta ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına zabıta ekipleri yetişti

Körfez ilçesindeki bir arkadaşına gelen ve bisikletiyle gezerken kaybolan İngiliz turistin yardımına zabıta ekipleri yetişti.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez ilçesindeki bir arkadaşına gelen ve bisikletiyle gezerken kaybolan İngiliz turistin yardımına zabıta ekipleri yetişti.

Körfez'de yaşayan bir arkadaşına tatil için gelen İngiliz turist, bisikletiyle gezerken kayboldu. Döneceği adresi bulamayan Helena isimli İngiliz turist, İzmit Tavşantepe Ulu Cami'ne sığındı. Cami imamının haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. İngiliz turistin Körfez ilçesinde ikamet eden arkadaşına ulaşıldı.

Turistin Körfez ilçesinde gideceği evin adresi belirlendi. Zabıta ekipleri İngiliz turisti, Körfez'deki arkadaşlarının evine bıraktı. - KOCAELİ

Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına zabıta ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Körfez, Zabıta, turist, Cami, Yerel, Haberler

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