Bisikletiyle 25 yıldır pedal çevirmediği il ve ilçe kalmadı

Antalya'da 72 yaşındaki adam, bisikletiyle her hafta anne ve babasının kabrini ziyaret ediyor, geriye kalan zamanlarında ise Türkiye'yi karış karış geziyor.

Antalya'da 72 yaşındaki adam, bisikletiyle her hafta anne ve babasının kabrini ziyaret ediyor, geriye kalan zamanlarında ise Türkiye'yi karış karış geziyor. En büyük ulaşım aracının bisikleti olduğunu anlatan Hasan Taş, "Araba kullanmıyorum, arabanın içine girdim mi gırtlağıma yapışıyorlar gibi oluyorum. Arabayı terk ettikten sonra 25 senedir şehirlerarası bisiklete biniyorum" dedi.

Antalya'da yaşayan Hasan Taş, Serik ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi'nde kabirleri bulunan annesi babasının mezarlarını ziyaret ederek başında dua ediyor. Her hafta yaptığı ziyaretlerde arkadaşlarını da unutmayarak memleketine olan hasretini gideriyor. Taş, "2002 yılında annemi, 4 ay 18 gün sonra babamı kaybettim. O gündür kabir ziyareti yaparım. Hem antrenmanımı yapıyorum, hem de memleketimden kopmama adına hem arkadaşlarımı görme adına ziyaret ediyorum. Bu sayede memleketimi görmüş oluyorum" dedi.

"Onlar bizim için öldü ama biz bir şey yapamadık"

Bisikletiyle her yıl Çanakkale'de bulunan şehitliği ziyaret ettiğini anlatan Taş, "Benim ulaşım aracım bisiklet. Araba kullanmıyorum, arabanın içine girdim mi gırtlağıma yapışıyorlar gibi oluyorum. Arabayı terk ettikten sonra 25 senedir bisiklete biniyorum. Mesela her yıl Çanakkale'ye gidiyorum. 20'den sonra saymadım ne kadar gittiğimi. Şehitlerimize vefa borcu ödemek için gidiyorum. Çünkü biz şehitlerimiz için hiçbir şey yapmadık. Onlar bizim için öldü ama biz bir şey yapamadık. Şehirlerarası en fazla Ege turu yaptım. Hatay, Sinop yani kısacası Türkiye'nin her tarafını gezdim. En son Samsun'a gittim, imzalamam gereken bir evrak vardı o yüzden geri döndüm ama bu yaz gerçekleştirebilirsem Samsun'dan ötesine devam edeceğim" diye konuştu.

"Mutlu olmak istiyorsan yaşı yok, bisiklete bineceksin"

72 yaşında bisiklete binmesinden dolayı çok tepkiler aldığını anlatan Taş, "Çok değişik tepkiler aldım. 'Yaşına başına bakmıyor musun, niye bisiklete biniyorsun' diyeni de gördüm. Güldüm geçtim. Takdir eden kişiyi de çok gördüm. Ben bisiklet sporunun misyonerliğini de yapıyorum. Türkiye'de sevdirmeye çalışıyorum. Bir gün herkes bisiklete binecek. Mutlu olmak istiyorsan yaşı yok, bisiklete bineceksin. Mutsuzsan bisikletin yok demektir" ifadesini kullandı. - ANTALYA