Bisikletin yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bisikletin yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bisikletin yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevresel ve sürdürülebilir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için "Herkes İçin Bisiklet" projesi çerçevesinde toplantılara devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevresel ve sürdürülebilir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için "Herkes İçin Bisiklet" projesi çerçevesinde toplantılara devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AB ortaklığıyla "Herkes için Bisiklet" projesine dahil oldu. Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca paydaş kurumların temsilcileriyle bisiklet organizasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, organizasyonların standardizasyona bağlanması, eksiklerin minimuma indirilmesi ve bisiklet organizasyonlarının takvimlerinin oluşturulmasıyla ilgili kararlar verildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title