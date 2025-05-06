117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

Bahçeli, Erdoğan'ı böyle bekledi
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı

Bisiklet Yoluna Park Eden Otomobile Çarpan Norveçli Turist Yaralandı

Bisiklet Yoluna Park Eden Otomobile Çarpan Norveçli Turist Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet yoluna park eden bir otomobile çarpan Norveçli turist Morten Reeedtz yaralandı. Olay, otomobil sürücüsünün yakıtı bittiği için aracını bisiklet yoluna çekmesi sonucu meydana geldi.

Bisiklet yoluna park eden otomobile bisiklet çarptı, Norveçli turist yaralandı

Otomobil sürücüsü yakıtı bittiği için bisiklet yoluna park ettiğini söyledi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisikletli Norveçli turist, bisiklet yoluna park edilen otomobile çarparak yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle seyir halindeki Norveç uyruklu Morten Reeedtz, bisiklet yolu üzerinde park halindeki 07 BIP 824 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü tarafından güneşten korunması amacıyla refüjde bulunan palmiyenin gölgesine götürülen Reeedtz, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yakıtı bitince bisiklet yoluna park etti

Norveçli Reeedtz'in bisikletiyle çarptığı otomobilin sahibi Mustafa Erkuş, seyir halindeyken yakıtının bittiğini belirterek, "Otomobilimi yol kenarında bulunan bisiklet yoluna çektikten sonra arkadaşımdan yakıt getirmesini istedim. Arkadaşımın getirdiği yakıtı boşaltıp hareket etmeye hazırlandığım sırada bir ses duyuldu. Baktığımda bisiklet sürücüsü yerde yatıyordu. Kendisine yardım edip ambulans ve trafiği çağırdık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.