Bisiklet tutkunu çift bu sefer 'mutluluğa' pedal çevirdi - Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bisiklet tutkunu çift, gelin arabası gibi süsledikleri bisikletleriyle konvoy yaptı. Bisikletli gelin ve damat arkadaşlarıyla birlikte şehir turu atarken, gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar bir yandan alkışlar eşliğinde mutlu çifti selamladı, diğer yandan o anları cep telefonları ile kaydederek ölümsüzleştirdi.

Nazilli'de yaşayan bisiklet tutkunu Funda Işık ve Ayhan Tütüncü evlilik kararı aldı. Birbirlerini bisiklet festivalinde tanıyan çift, düğünlerinden bir gün önce konvoy yapmaya karar verdi. Gelin arabası gibi süsledikleri bisikletleriyle şehir turuna çıkan çift, bisiklet tutkunu olan arkadaşlarıyla birlikte pedal çevirdi. Nazilli Belediye Meydanı'ndan başlayan bisikletli konvoy turu, Dallıca Mahallesi'ne kadar devam etti. Dikkat çeken bisiklet konvoyunda gelin ve damadı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alkışlarıyla destekte bulunan vatandaşlar, çifte mutluluklar diledi. Dünya evine girecek olan Funda Işık ve Ayhan Tütüncü, arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çekildikten sonra herkesi düğünlerine davet etti.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ayhan Tütüncü, "Biz birbirimizi bisikletle tanıdık. Bisiklet festivalinde tanıştık. Dedik ki bu aşkın temeli bisiklet, biz de düğünümüzde bisikletli konvoy yapalım. Bugün burada bu hayalimizi gerçekleştirdik. Buraya gelerek bize destek olan ve bizimle birlikte bisiklet turuna katılan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bisiklet binmeyi çok sevdiğini ifade eden Funda Işık ise gelin olarak bisikletle tur atmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 3 yıl önce Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları (NAZBİDOS) Kulübü'ne üye olan ve gönlünü kaptırdığı Ayhan Tütüncü ile birçok festivalde pedal çeviren Işık, "Bisiklet özgürlük, bisiklet mutluluk. Hem spor, hem etkinlik. Bisiklet bizim için çok büyük bir mutluluk, herkes için de olabilir. Herkese tavsiye ediyorum. Ayhan beyle bisiklet sayesinde tanıştım. Çok güzel bir yola çıktık ve evleniyoruz. Düğünümüzden 1 gün önce böyle bir bisiklet konvoyu yapmayı planladık. Arkadaşlarımız da bize eşlik etti. Çok renkli ve çok güzel bir anı oldu bizim için. Bu mutlu günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ediyor ve herkesi düğünümüze davet ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel