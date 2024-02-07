Bisiklet Topluluğu Depremzede Çocuklara Oyuncak ve Kitap Topladı

Bike Antalya bisiklet topluluğu, depremzede çocuklara gönderilmek üzere oyuncak ve kitap topladı.

Bisiklet topluluğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle topladıkları oyuncak, kitap ve çeşitli boyalar AFAD İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Topluluk üyeleri, deprem dönemindeki çalışmaları nedeniyle AFAD ekiplerine teşekkür etti.

AFAD'ın Afet Koordinasyon Merkezi'ni de gezen bisiklet severlere deprem anında ne yapılması gerektiği yönünde de bilgi verildi. - ANTALYA